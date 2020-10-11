‘Başlama düdüğünü bekliyoruz’

Aliağaspor FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, “Eylül ayında başladığımız antrenmanlara federasyonun aldığı kararla bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Çalışmalarımıza tekrar başladık” dedi. Ligin başlamasıyla ilgili TFF’nin kararını beklediklerini ifade eden Şapçı, “Aralık ayında ligin başlayacağını tahmin ediyoruz. Biz hazırız. Takımımızın tesisleri için Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, kulüp başkanımız ve yönetimimiz büyük destek oluyor” dedi.