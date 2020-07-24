Başvurular uzatıldı

Bu zamana kadar birçok ismin kariyerlerine ilk adımı attığı yarışmanın bu yıl 20.’si düzenleniyor. Kurucu Akif Örük’ün organizasyonuyla yapılan Miss&Mr Model of Turkey’de son başvurular, Kurban Bayramı’nın son günü olan 3 Ağustos 2020’ye kadar yapılabilecek. Adaylar, www.missmrmdeofturkey.com adresindeki formu doldurarak hayallerini gerçeğe dönüştürecek olan yarışmaya başvurabilecek.



Organizasyonun bu yılki temasının ‘sağlık’ olduğunu belirten Akif Örük, “Türk Kızılayı, Güres Group, Airlife, Altier Academy, Saklı Bahçe ve Di Claro gibi kuruluşların desteklediği Miss&Mr Model of Turkey 2020’nin büyük finali İstanbul’da yapılacak” dedi.