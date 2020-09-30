‘Battıçıktıyla çözülür’

İzmir Büyükşehir’in üç noktada ve belirli saatler aralığında hizmet verecek çekici projesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “Trafik sorunu ancak alternatif yollar, battıçıktı ve alt-üstgeçitlerle çözülebilir. Üç noktaya belirli saatlerde hizmet verecek çekicilerle değil” dedi.

Başkan Tunç Soyer’in seçim döneminde verdiği vaatlerden uzak bir dönem geçirdiğini sözlerine ekleyen Hızal, “İzmir’de trafik sorununun asıl sebebi yolda kalan araçlar değil, yolların yetersizliğidir” dedi.