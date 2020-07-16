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    HaberlerEge Haberleri BATÜDER buluştu
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    16.07.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    BATÜDER buluştu

    BATÜDER buluştu

    Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği’nin (BATÜDER) geleneksel yaz buluşması Çeşme Dalyan Sülo’un Yeri Balık Restoran’da gerçekleşti. BATÜDER üyeleri ve ailelerinin pandemi sonrası ilk defa bir araya geldiği buluşmada konuşan Genel Başkan Akın Kazançoğlu, “Önümüzdeki dönemde BATÜDER olarak sağlıklı günlerde başarılı projeler üretmeye devam edeceğiz. Yeni üyelerimiz ile ailelerimizin kaynaşması için böylesi buluşmaları çok önemsiyoruz” diye konuştu. Etkinlik katılımcıların keyifli sohbetleri ile devam etti.


    BATÜDER buluştu

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