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    HaberlerEge Haberleri “Batuhan’a üzüldük”
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    19.07.2020 - 00:00 |

    “Batuhan’a üzüldük”

    TFF 1. Lig’de son hafta maçında deplasmanda Ekol Göz Menemenspor’la 1-1 berabere kalan Altınordu, sezonu 37 puanla 14. sırada tamamladı.

    “Batuhan’a üzüldük”

    Düşme hattının 2 basamak üzerinde kalıp son 6 yılın en kötü performansını sergileyen kırmızı lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Menemenspor maçında da gördük ki kaçırdığımız goller aslında bizim için ligin özetiydi” diye konuştu. Menemenspor maçının ikinci yarısında rakibe karşı üstünlük kurduklarını belirten Eroğlu, “Menemenspor, lige yeni çıkmasına rağmen iyi ses getirdi ve uzun bir süre karşılaşma kaybetmedi. Bizim için koronavirüs salgını arasından sonra bu periyotta üzücü olan 4 Temmuz’daki Bursaspor maçında Batuhan’ın ayağının kırılmasıydı. Buradan ona tekrar geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

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