Batur, şoförlerin sorunlarını dinledi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de şoför esnafıyla bir araya gelip sıkıntıları dinledi. Normalleşme sürecinde de esnafın yanında olacaklarını belirten Batur, “Kovid-19 salgınıyla esnaf kepenkleri indirmek, kontak kapatmak zorunda kaldı. Bu dönemde esnafımızı bir an olsun yalnız bırakmamaya çalıştık. Çarkların dönmesi için esnafın ayağa kalkması, iş yapması gerekiyor. Bize düşen görev destek olmak. Özellikle araçların dezenfektasyonu konusunda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.