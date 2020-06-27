27.06.2020 - 00:02 |
Batur, şoförlerin sorunlarını dinledi
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de şoför esnafıyla bir araya gelip sıkıntıları dinledi. Normalleşme sürecinde de esnafın yanında olacaklarını belirten Batur, “Kovid-19 salgınıyla esnaf kepenkleri indirmek, kontak kapatmak zorunda kaldı. Bu dönemde esnafımızı bir an olsun yalnız bırakmamaya çalıştık. Çarkların dönmesi için esnafın ayağa kalkması, iş yapması gerekiyor. Bize düşen görev destek olmak. Özellikle araçların dezenfektasyonu konusunda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.