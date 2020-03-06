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    06.03.2020 - 00:03 |

    Batur’dan yün sözü

    Batur’dan yün sözü

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi’nin Halilrıfatpaşa semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Batur, deri çanta ve aksesuvar yapımından heykele, kara kalem ve yağlı boya resimden takıya, ebrudan örgüye pek çok kursun verildiği eğitimlere katıldı. Merkezin en çok rağbet gören hobi kurslarından biri de örgü kursu. Kursiyerler, ördükleri şal, diz battaniyesi, patik, çorap gibi ürünleri düzenli olarak İzmir’deki huzurevlerinde yaşayan vatandaşlara hediye ediyor. Kursiyerleri kutlayan Batur, “Bu iyilik zincirine ben de her türlü desteği vermeye hazırım” dedi; ihtiyaçları olan örgü yünlerini karşılama sözü verdi.

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