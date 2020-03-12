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    HaberlerEge Haberleri Bayındır’a 13 bin fidan
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    12.03.2020 - 00:05 |

    Bayındır’a 13 bin fidan

    Bayındır’a 13 bin fidan

    İzmir Büyükşehir, üreticiyi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Soyer, “Sizi efendi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

    Kırsal kalkınma projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı fidan dağıtımına Bayındır’dan başladı. Başkan Tunç Soyer, Zeytinova Mahallesi’nde düzenlenen törenle, ilçede bu yılın bahar döneminde 527 köylüye verilecek 13 bin 85 armut, ayva, ceviz, dut, elma, erik, kayısı, kestane, şeftali, vişne ve zeytinden oluşan fidanların dağıtımını başlattı.

    “Başka bir tarım mümkün” diyen Soyer, “Büyükşehir olarak üreticinin ürettiği her ürünü satın alacağız. Dünyaya pazarlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiçbir ürününüz elde kalmayacak. Huzurunuzda bunu taaahhüt ediyorum. Atamızın da dediği gibi ‘köylü milletin efendisidir’ Biz sizi efendi yapmaya devam edeceğiz. Bayındır Belediye Başkanımızla birlikte bu bereketli topraklarda projelere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız 30 ilçeyi tek tek geziyor. Bugün muhtarlarımızla bir araya gelecek. Kendisine tarıma verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. 4 milyon zeytin ağacı, 110 bin adet büyük baş hayvanımız var, bereketli bir sezon olsun” dedi.

    Muhtarları dinledi

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Bayındırlı 59 muhtarın taleplerini dinledi, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.  Toplantıda imar sorunu nedeniyle yıllardır ıslah edilemeyen Kınalı Deresi’nin etrafındaki evlerin kayma tehlikesi dile getirildi ve derenin ıslahı talep edildi. Soyer kamulaştırma yapılarak derenin ıslahının sağlanacağını söyledi.

    Muhtarların ulaşımla ilgili talepleri üzerine ise Soyer, Seferihisar’da başlattıkları İZTAŞIT uygulamasını Bayındır, Ödemiş, Tire gibi çevre yerleşimlere taşıyacaklarını belirtti.

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