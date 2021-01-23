İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır’a Süt İşleme Fabrikası kurmak için harekete geçti. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir iştiraki BAYSAN A.Ş’nin 65 milyon liralık yatırımla kuracağı fabrikanın tanıtım toplantısına katıldı. Bayındır-Ödemiş Yolu’nda yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda inşa edilecek fabrikanın temelini mayıs ayında atacaklarını söyleyen Başkan Soyer, “Fabrikamız Ocak 2022’den itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak” diye konuştu.

İstihdam sağlıyor

Fabrikada 100 kişinin de istihdam edileceğini belirten Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin fabrikada işlenecek sütle üreticilere alım ve satım garantisi vereceğini de vurguladı. Soyer, “Tesis sayesinde inek sütündeki alımlarımızı 22 milyon litreye yükseltiyoruz. Alacağımız sütün 16 milyonu Süt Kuzusu projesiyle hemşerilerimize ulaşacak, geri kalanı da kendi markamızla piyasaya sunulacak” dedi.

Fabrikada yüksek düzey atık su arıtımı yapılacağını da kaydeden Soyer, burada kullanılan suyun geri kazanılmasını sağlayarak tarımsal sulamada kullanılacağını belirtti. Yıl içinde Büyükşehir’in Ödemiş’teki Et Entegre Tesisi için üreticilerden 50 bin kuzu ve 4 bin karasığırı satın alacaklarını da dile getiren Soyer, “Tesis, nisan ayından itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlıyor. Havza ölçeğinde alımlar yapacağız” ifadesini kullandı. Soyer, Büyükşehir’in 2021 ve 2022 döneminde toplam 338 milyon 600 bin liralık alım yapacağını da açıkladı.

Ayakkabıcılara moral

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes havzası turu kapsamında Ödemiş Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Soyer, ESHOT Genel Müdürlüğü filosundan ilçeye hibe edilen üç otobüsün anahtar teslim törenine katıldı. Ayakkabıcı esnafının sorunlarını da dinleyen Soyer, Ayakkabı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile işbirliği yapacaklarını, arka sıradaki çocuklar için bot alımını da bu protokolün ardından gerçekleştireceklerini ifade etti.