Bayındır’ın çiçekleri kuruyunca da güzel

Çoğu doğadan toplanan 20-25 çeşit ot demetler halinde kurutulup boyanarak İzmir ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin hemen hemen her ilindeki çiçekçilere toptan satılıyor.



Çiçekler, Polonya ve Almanya’ya da ihraç ediliyor. Çiçek boyama işi mayıs ayında başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Gerek otların toplanmasında gerekse işlenmesinde hemen hemen her mahalle sakininin emeği var.