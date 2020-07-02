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    HaberlerEge Haberleri Bayındır’ın çiçekleri kuruyunca da güzel
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    02.07.2020 - 02:51 |

    Bayındır’ın çiçekleri kuruyunca da güzel

    Mevsimlik ve dış mekân süs bitkileri üretiminde marka olan Bayındır, Turan Mahallesi’nde yetiştirilen nergisler ve kurutulup boyanan çiçeklerle de adını duyuruyor.

    Bayındır’ın çiçekleri kuruyunca da güzel

    Çoğu doğadan toplanan 20-25 çeşit ot demetler halinde kurutulup boyanarak İzmir ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin hemen hemen her ilindeki çiçekçilere toptan satılıyor.

    Çiçekler, Polonya ve Almanya’ya da ihraç ediliyor. Çiçek boyama işi mayıs ayında başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Gerek otların toplanmasında gerekse işlenmesinde hemen hemen her mahalle sakininin emeği var.

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