BAYOSB’de yatırım yılı

Lojistik avantajları, düzenli gelişimi ve yeşil OSB kimliğiyle dikkat çeken Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde (BAYOSB), kur artışları ve pandemiye rağmen sanayici yatırımı sürdürüyor. Beş fabrika inşaatının sürdüğü BAYOSB, 2021 yılında başlayacak üç yeni fabrika inşaatının tamamlanması ile çalışan sayısını yaklaşık 2 bine ulaştıracak.

Bin kişi çalışıyor

Bölgede şuan 23 firmanın faaliyette olduğunu, 5 firma inşaatının da tamamlanması ile faal fabrika sayısının 28’e çıkacağını belirten BAYOSB Başkanı Aydın Telseren, “Otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu olan Dönmez Debriyaj firmasının da üretime başlaması ile bölgede çalışan sayısının bini geçti. Şuan fabrika inşaatları süren Tekpan, Cebir Ambalaj, Bağyurdu Geri Dönüşüm, Mert Çelik ve Simya Metal tesisleri de yılbaşında üretime başlayabilir seviyeye geldiler. Bu tesislerimizde de üretim başladığında istihdam rakamımız da yükselecek” dedi.

Toplam 60 bin metrekare alanda, 48 bin metrekare inşaat devam ediyor. 2021 yılı için toplam 75 bin metrekare alanda 50 bin metrekare inşaat öngörülüyor.