BAYOSB’den iş kazalarına ‘Dur’ diyecek çalışma

Modern altyapısı ve lojistik avantajları ile sanayicilerin ilgi odağı olmayı sürdüren Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), iş sağlığı ve güvenliği konusundaki örnek projesiyle Avrupa Birliği’nden hibe desteği aldı.

BAYOSB Sürdürülebilir Eğitim Merkezi projesine Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’ndan 191 bin euro destek geldiğini belirten BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, “Toplam bütçesi 217 bin euro onlan projenin yüzde 88’ine kaynak temin ettik. Öncü olacağımız çalışmayla, personel ve öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusundaki farkındalığını sanal gerçeklik eğitimleriyle artıracağız. Önlenmiş iş kazaları ile dolaylı maliyetler de azalacak” dedi. “Bir başka önemli projemiz de Yeşil OSB” diyen Telseren, şöyle devam etti:

Yeşil OSB

“Önemi her geçen gün artan temiz üretim ve kaynakların verimli kullanılması projemizin temelini oluşturuyor. 18 ay sürecek projenin tamamlanmasıyla BAYOSB birçok OSB’ye de rol model olacak. Bu ve benzer projeleri sürdürmeye, sanayicilerimiz üretim ve hizmet kalitelerini geliştirmeye devam edeceğiz.”

AB projesinin imza törenine BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren ile BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir katıldı.