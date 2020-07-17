17.07.2020 - 00:04 |
Bayrak açıldı
Marmaris’te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Program kapsamında denizde gerçekleştirilen ışık ve flayboard gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.