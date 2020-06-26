Bayrak müzesi yakında...

Türk Bayrakları Müzesi kurmak için harekete geçtiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk devletlerinin bayrakları ile bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyalleri bir araya getirmeye başladıklarını söyledi. Müzenin 2020-2021 akademik yılında açılmasını planladıklarını kaydeden Hotar, “Bizim bu müzeyi kurmamızdaki amacımız, milli ve manevi duygularımızı, ortak yaşama azim ve kararlılığını göstermek olacak. Müze, bayrak konusunda bilimsel bir perspektif de sunacak” diye konuştu.

Müzenin fiziki olarak nereye kurulacağına ilişkin görüştüklerini de kaydeden Rektör Hotar, “Kendi imkan ve kabiliyetimizle yapacağımız müzemiz, iki bölümden oluşacak. Birincisi Türk Devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağının yer aldığı kısım olacak. İkinci kısımda ise dünya devletlerinin bayrakları bulunacak” şeklinde konuştu.