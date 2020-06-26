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    HaberlerEge Haberleri Bayrak müzesi yakında...
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    26.06.2020 - 00:03 |

    Bayrak müzesi yakında...

    Dokuz Eylül Müzesi, tarihin en önemli sembolü olan bayrakları bir müze altında toplayacak.

    Bayrak müzesi yakında...

    Türk Bayrakları Müzesi kurmak için harekete geçtiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk devletlerinin bayrakları ile bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyalleri bir araya getirmeye başladıklarını söyledi. Müzenin 2020-2021 akademik yılında açılmasını planladıklarını kaydeden Hotar, “Bizim bu müzeyi kurmamızdaki amacımız, milli ve manevi duygularımızı, ortak yaşama azim ve kararlılığını göstermek olacak. Müze, bayrak konusunda bilimsel bir perspektif de sunacak” diye konuştu.

    Müzenin fiziki olarak nereye kurulacağına ilişkin görüştüklerini de kaydeden Rektör Hotar, “Kendi imkan ve kabiliyetimizle yapacağımız müzemiz, iki bölümden oluşacak. Birincisi Türk Devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağının yer aldığı kısım olacak. İkinci kısımda ise dünya devletlerinin bayrakları bulunacak” şeklinde konuştu.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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