Bayraklı eski günlerine döndü

Bayraklı’da koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, 4 saatliğine özgürlüğün tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte sokaklara çıkan minikler, belediyenin günler öncesinden dezenfekte ettiği parklarda gönüllerince koşup, oynadı. Kimi kaydıraktan kaydı, uçurtma uçurdu, kimi ise bisiklete bindi, basketbol oynadı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bugünler geride kalacak. Çocuklarımız yeniden parklarda özgürce oynayabilecekleri günlere kavuşacak” dedi.