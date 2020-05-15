15.05.2020 - 00:01 |
Bayraklı eski günlerine döndü
Bayraklı’da koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, 4 saatliğine özgürlüğün tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte sokaklara çıkan minikler, belediyenin günler öncesinden dezenfekte ettiği parklarda gönüllerince koşup, oynadı. Kimi kaydıraktan kaydı, uçurtma uçurdu, kimi ise bisiklete bindi, basketbol oynadı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bugünler geride kalacak. Çocuklarımız yeniden parklarda özgürce oynayabilecekleri günlere kavuşacak” dedi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.