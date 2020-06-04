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    04.06.2020 - 00:00 |

    Bayraklı, spora hazır

    Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki amatör spor kulüplerine ait tesislerin dezenfekte işlemlerini tamamladı.

    Bayraklı, spora hazır

    Ülke genelinde profesyonel ve amatör liglere ara verilmesiyle çalışmalarını sıklaştıran belediye ekipleri, yeni sezon öncesi sporcuların kullanacağı tüm alanları ilaçladı. Bu kapsamda Bayraklı’da bulunan 15 amatör spor kulübünün idman sahaları, yönetim binaları, soyunma odaları, tuvaletleri, duş kabinleri dezenfekte edildi. Öte yandan Bayraklı Belediyesi Spor Tesisleri’nde de çalışmalarını sürdüren ekipler, kursların açılmasından önce salgın riskine karşı temasın olabileceği her alanı dezenfekte etti.

    ‘Tedbirleri aldık’

    Görevliler, spor malzemeleri, tribün, tuvalet, soyunma ve malzeme odaları, çamaşırhane, ofisler, çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, malzeme deposu ve ortak kullanım alanlarını baştan aşağı ilaçladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İnsanın olduğu her yere hizmet götürüyoruz. Salgın dolayısıyla kapalı olan amatör kulüplerimizin normalleşme sürecine girerken, dezenfekte işlemlerini tamamladık. Ayrıca belediyemizin tesislerinde kurs görecek yurttaşlarımız için de tüm spor tesislerimizi hazır hale getirdik. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ülke genelinde belirlenecek takvime göre kurslarımız yeniden başlayacak” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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