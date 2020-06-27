27.06.2020 - 00:01 |
Bayraklı, tesislerini elden geçiriyor
Bayraklı Belediyesi, ilçedeki eskiyen spor alanlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 25 spor sahası baştan aşağı yenileniyor. 6 tenis kortu ve voleybol sahaları ile 19 basketbol sahasının revizyon çalışmalarında ekipler, saha zeminlerine 904 metreküp C20 beton döktü. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizdeki eskiyen spor alanlarını tamamen yeniliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ekiplerimiz, çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.