Bayraklı’da 7’den 77’ye engel yok

Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgınının etkisinin azalmasıyla başlayan yeni normalleşme sürecinde, spor etkinliklerini açık alanlara taşıdı. Hafta içi her gün belirli saatlerde 9 noktada gerçekleşen aktivitelerde, 7’den 77’ye sporseverler bir araya geliyor. Hafta içi her gün 8 mahalledeki 9 parkta düzenlenen etkinliklerde sporseverler hem güne zinde başlıyor hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Uzman eğitmen eşliğinde yaklaşık bir saat süren spor aktivitelerinde temel ısınma, jimnastik ve açma-germe hareketleri gösteriliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere isteyen herkes katılabiliyor. Sosyal mesafe ve salgın tedbirleri alınarak gerçekleşen uygulamaya ilçe sakinleri de ilgi gösteriyor.