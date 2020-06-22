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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’da 7’den 77’ye engel yok
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    22.06.2020 - 00:01 |

    Bayraklı’da 7’den 77’ye engel yok

    Bayraklı’da 7’den 77’ye engel yok

    Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgınının etkisinin azalmasıyla başlayan yeni normalleşme sürecinde, spor etkinliklerini açık alanlara taşıdı. Hafta içi her gün belirli saatlerde 9 noktada gerçekleşen aktivitelerde, 7’den 77’ye sporseverler bir araya geliyor. Hafta içi her gün 8 mahalledeki 9 parkta düzenlenen etkinliklerde sporseverler hem güne zinde başlıyor hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Uzman eğitmen eşliğinde yaklaşık bir saat süren spor aktivitelerinde temel ısınma, jimnastik ve açma-germe hareketleri gösteriliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere isteyen herkes katılabiliyor. Sosyal mesafe ve salgın tedbirleri alınarak gerçekleşen uygulamaya ilçe sakinleri de ilgi gösteriyor.

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