Bayraklı’da çöp ev temizlendi

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi’ndeki bir evden bir buçuk ton atık çıkardı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, evin her noktasını temizledi, ilaçlayarak, dezenfekte etti. Evden çekyat, koltuk, pet şişe atıkları, yemek artıkları ve çöplerden toplandığı tahmin edilen kullanılamaz halde birçok eşya çıktı. 30 metrekarelik dairede gün boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, bir buçuk tonluk atık topladı, çıkan çöpleri Harmandalı düzenli atık deposuna transfer etti.