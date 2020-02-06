Bayraklı’da dostluk rüzgârı

AK Parti İlçe Başkanı Halil Polat, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu ve Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı’yı ziyaret eden Başkan Sandal, katılımcı yönetim anlayışından taviz vermeden, Bayraklı’da yaşayan her yurttaşa eşit hizmet götürüldüğünü ve tüm siyasi partilerle uyum içinde çalıştıklarını vurguladı, “İlçeyi ortak akılla yönetiyoruz. Birlik, dayanışma içinde; ötekileştirmeden herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz” dedi.