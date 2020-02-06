06.02.2020 - 00:35 |
Bayraklı’da dostluk rüzgârı
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçedeki siyasi partilerin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.
AK Parti İlçe Başkanı Halil Polat, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu ve Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı’yı ziyaret eden Başkan Sandal, katılımcı yönetim anlayışından taviz vermeden, Bayraklı’da yaşayan her yurttaşa eşit hizmet götürüldüğünü ve tüm siyasi partilerle uyum içinde çalıştıklarını vurguladı, “İlçeyi ortak akılla yönetiyoruz. Birlik, dayanışma içinde; ötekileştirmeden herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz” dedi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.