24.04.2020 - 00:03 |
Bayraklı’da görsel şölen
Bayraklı Belediyesi, bayramı gezici 23 Nisan tırıyla kutladı. Mahallelerdeki boş alanlara kurulan sahnede şarkılarla, marşlarla, danslarla görsel şölene dönüşen kutlamaya vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti. Etkinliklere katılan Başkan Serdar Sandal, çocukların gününü kutladı.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.