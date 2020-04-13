13.04.2020 - 00:02 |
Bayraklı’da konutlara servisi
Bayraklı Belediyesi, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası aracılığıyla ilçe sakinlerine ekmek dağıttı. 0 232 477 20 00 numaralı telefonunu arayanlar, halkla ilişkiler birimine ekmek ihtiyaçlarını bildirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri de, öncelikle hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere sokağa çıkamayanlara yaklaşık 3 bin 500 adet ekmek dağıttı.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.