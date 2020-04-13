Bayraklı’da konutlara servisi

Bayraklı Belediyesi, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası aracılığıyla ilçe sakinlerine ekmek dağıttı. 0 232 477 20 00 numaralı telefonunu arayanlar, halkla ilişkiler birimine ekmek ihtiyaçlarını bildirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri de, öncelikle hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere sokağa çıkamayanlara yaklaşık 3 bin 500 adet ekmek dağıttı.