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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’da Ramazan dayanışması
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    27.04.2020 - 00:03 |

    Bayraklı’da Ramazan dayanışması

    Bayraklı’da Ramazan dayanışması

    Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal yardımlara hız veren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan ekipler, gıda kolisi ve Ramazan mönüsü dağıtıyor. 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan paketinde çorba, 1 etli ana yemek, pilav ya da makarna, ekmek, su, hurma ve tatlı yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama kapsamında her gün ortalama 150 haneyi ziyaret ederek, 500 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 10 bin kişilik iftar paketi dağıtacak.

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