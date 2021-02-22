Bayraklı’da UNESCO heyecanı

Bu kapsamda İzmir’in Tarihi Kent merkezinin korunması; Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerinin UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer alması için hazırlanan projede 5 bin yıllık tarihe sahip Eski Smyrna Kenti de bağlantı noktası olarak yer alacak.



TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, “İlk adım olan Geçici Liste’ye girme süreci başarıyla tamamlandı. Bu sürece 5 bin yıllık geçmişi ile Eski Smyrna Kenti ve 8 bin 500 yıllık geçmişi ile Yeşilova Höyüğü de bağlantı noktası olarak dahil edildi. Bayraklı’nın tarihi dokusunu ön plana çıkaracak projelerinizin hazır olması bizleri oldukça mutlu etti” dedi.



TARKEM ile işbirliği yaparak projelere gereken desteği vereceklerini ifade eden Başkan Serdar Sandal, “UNESCO Dünya Mirası Listesi için İzmir’in kent merkezinin yer alacağı tarihi yolculukta biz de yerimizi alacağız. Bayraklı Belediyesi olarak bu projede bize düşenin 5 kat fazlasını yapmaya hazırız” diye konuştu.