Bayraklı’da virüs savaşçıları sahada

İlçenin tüm noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdüren ekipler, bir yandan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılıyor, bir yandan da vatandaşa sağlık hizmeti veriyor. Sokakta yaşayan can dostları da ihmal etmiyor. Koronavirüs salgınına karşı görev yapan ekiplerle, hizmet binası önünde bir araya gelen Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışanlara seslendi.



Önlemler sıklaştı

Olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurgulayan Başkan Sandal, “Böylesi bir süreçte, çalışanlarımız tüm riskleri göğüsleyerek, üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Onlara minnet borcumuz var” dedi.

Bayraklı’da her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Başkan Sandal, “İlk etapta binlerce broşür bastırıp virüse karşı yurttaşlarımızı uyardık. Tüm kültür, sanat ve spor etkinliklerimizi hemen iptal ettik. Kurslarımızı erteledik. Kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. 65 yaş üstü yurttaşlarımız için bir İletişim Koordinasyon Merkezi oluşturduk. BAYSEM’de eğitim gören 940 öğrencimiz için de uzaktan online eğitim başlattık” diye konuştu. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi güçlükler yaşayan vatandaşlara da sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Sandal, sözlerine şöyle devam etti:



Gıda destek paketi

“Günübirlik kazançla çocuklarının rızkını götüren yurttaşlarımız şu an çaresizlik içinde. Bunun da sorumluluğu bizim üzerimizde. Bu konuda gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gerekli gıda malzemesini sağlayacağız. Gıda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gıda destek paketlerini de ulaştırma sözü veriyoruz.”