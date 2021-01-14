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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’ya 2 yeni park
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    14.01.2021 - 00:01 |

    Bayraklı’ya 2 yeni park

    Bayraklı Belediyesi, ilçeye 2 yeni çocuk oyun alanı kazandırdı.

    Bayraklı’ya 2 yeni park

    Körfez’de 7383/4 sokakta inşa edilen park, 350 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Arazinin eğimli olması nedeniyle parkın etrafı tel çitlerle çevrildi. Ayrıca Doğançay Mahallesi’ndeki Durmuş Ali Dede Türbesi içinde de 150 metrekarelik kauçuk zeminli bir oyun alanı oluşturuldu. Başkan Serdar Sandal, “Her mahallemize imkanlarımız dahilinde ne gerekiyorsa ne ihtiyaç varsa en güzelini, en iyisini yapıyoruz, yapacağız. Çünkü Bayraklı halkı her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

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