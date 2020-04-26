26.04.2020 - 00:02 |
Bayram sevinci
Beydağ’ın dört bir yanında saat 21.00’de ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.
Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da, Kültür Merkezi önünde vatandaşların bayram sevinçlerine ortak oldu. Başkan Yılmazlar, “Bayramınız kutlu olsun Beydağ, bayramınız kutlu olsun çocuklar” şeklinde konuştu.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.