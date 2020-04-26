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    HaberlerEge Haberleri Bayram sevinci
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    26.04.2020 - 00:02 |

    Bayram sevinci

    Beydağ’ın dört bir yanında saat 21.00’de ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

    Bayram sevinci

    Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da, Kültür Merkezi önünde vatandaşların bayram sevinçlerine ortak oldu. Başkan Yılmazlar, “Bayramınız kutlu olsun Beydağ, bayramınız kutlu olsun çocuklar” şeklinde konuştu.

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