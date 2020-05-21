‘Bayramda, Torbalı esnafını güldürün’

Esnafın bayramda da umduğunu bulamadığı takdirde büyük bir boğaza gireceğini dile getiren Olgun, Torbalı’nın parası Torbalı’da kalsın” dedi.



Destek seferberliği



Oda olarak pandemi sürecinde hem vatandaş hem de esnaf ve iş alemi için yoğun bir çalışma sarf ettiklerini ifaden eden Olgun “Kaymakamımız Ercan Öter’in çağrısı ile sosyal dayanışma zincirinde yer aldık. Ramazan öncesinde bin aileye erzak yardımında bulunduk. Ramazan ayında yardımlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce bin 500 erzak yardımı taahhüdümüzü, gelen talepler doğrultusunda üyelerimizin desteğiyle 2 bine çıkardık. Odamızın tüm kaynağını Denizbank vasıtası ile üyelerimize kredi olarak tahsis ettik” diye konuştu.