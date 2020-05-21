21.05.2020 - 00:01 |
‘Bayramda, Torbalı esnafını güldürün’
Koronavirüs kısıtlamalardan dolayı esnafın zor günler geçirdiğini belirten Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Bayram alışverişi çin bir iğne bile olsa yerel esnafı tercih edelim” dedi.
Esnafın bayramda da umduğunu bulamadığı takdirde büyük bir boğaza gireceğini dile getiren Olgun, Torbalı’nın parası Torbalı’da kalsın” dedi.
Destek seferberliği
Oda olarak pandemi sürecinde hem vatandaş hem de esnaf ve iş alemi için yoğun bir çalışma sarf ettiklerini ifaden eden Olgun “Kaymakamımız Ercan Öter’in çağrısı ile sosyal dayanışma zincirinde yer aldık. Ramazan öncesinde bin aileye erzak yardımında bulunduk. Ramazan ayında yardımlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce bin 500 erzak yardımı taahhüdümüzü, gelen talepler doğrultusunda üyelerimizin desteğiyle 2 bine çıkardık. Odamızın tüm kaynağını Denizbank vasıtası ile üyelerimize kredi olarak tahsis ettik” diye konuştu.