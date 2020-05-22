BİST102.6490.48EURO7.43-0.03USD6.790.14ALTIN377.12-1.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bayramda vücuda aşırı yüklenmeyin’
    ABONE OL
    22.05.2020 - 00:03 |

    ‘Bayramda vücuda aşırı yüklenmeyin’

    ‘Bayramda vücuda aşırı yüklenmeyin’

    Özel Gözde İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin ardından bayramda vücuda aşırı yüklenilmemesi uyarısında bulundu. Altunay, aşırı derecede tatlı ve yağlı gıdaları tüketmenin kalıcı hastalıklara neden olabildiğini söyledi. Alışma döneminde beslenmeye dikkat edildiğinde sağlığın bozulmayacağını kaydeden Altunay, “Ara öğünlerde meyve veya ayran tüketilmesi, ana öğünlerde sebzeler ve yoğurt ağırlıklı beslenme hem aşırı kilo almamızı engelleyecek hem de daha sağlıklı olmamızı sağlayacaktır. Böylece dengeli ve düzenli beslenmiş olacağız. Bayramda ve sonrasında yağlı besinler ve yağlı hayvansal gıdaları fazla tüketirsek sindirim sistemimiz zorlanacak ve bazı metabolizma hastalıklarına sebep olma ihtimaline yol açacaktır. Bunun için et tüketimini daha aza indirgemeli, taze sebze-meyve ve süt ürünlerine daha fazla yer verilmeli” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'de açılan Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Çekya Senatosu'na '1915 olayları' tepkisi

    Türkiye'den Çekya Senatosu'na '1915 olayları' tepkisi

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Survivor bu akşam kim kazandı? (21 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? 84. yeni bölüm fragmanı...

    Survivor bu akşam kim kazandı? (21 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? 84. yeni bölüm fragmanı...

    Sıradaki Haber