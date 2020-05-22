‘Bayramda vücuda aşırı yüklenmeyin’

Özel Gözde İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin ardından bayramda vücuda aşırı yüklenilmemesi uyarısında bulundu. Altunay, aşırı derecede tatlı ve yağlı gıdaları tüketmenin kalıcı hastalıklara neden olabildiğini söyledi. Alışma döneminde beslenmeye dikkat edildiğinde sağlığın bozulmayacağını kaydeden Altunay, “Ara öğünlerde meyve veya ayran tüketilmesi, ana öğünlerde sebzeler ve yoğurt ağırlıklı beslenme hem aşırı kilo almamızı engelleyecek hem de daha sağlıklı olmamızı sağlayacaktır. Böylece dengeli ve düzenli beslenmiş olacağız. Bayramda ve sonrasında yağlı besinler ve yağlı hayvansal gıdaları fazla tüketirsek sindirim sistemimiz zorlanacak ve bazı metabolizma hastalıklarına sebep olma ihtimaline yol açacaktır. Bunun için et tüketimini daha aza indirgemeli, taze sebze-meyve ve süt ürünlerine daha fazla yer verilmeli” dedi.