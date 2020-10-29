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    29.10.2020 - 00:03 |

    Bayramı ölümsüzleştirin

    Ödemiş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı sevinci, Ödemiş Belediyesi’nin fotoğraf çekim standı ile ölümsüz birer anıya dönüşecek.

    Bayramı ölümsüzleştirin

    Salı pazarında 1 Kasım’a kadar açık kalacak, Türkiye haritası ve Atatürk portresinin yer alacağı özel fotoğraf standında çekilecek hatıra fotoğrafları anında basılıp Ödemişlilere hediye edilecek. Stantta çocuklar için armağanlar verilecek, ikramlar yapılacak.

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Yüreklerimizdeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdasıyla yaşayacağımız 97. yıl coşkusunun birer anısı olacak” dedi.

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