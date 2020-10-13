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    13.10.2020 - 00:02 |

    BAYSEM dikkat çekti

    BAYSEM dikkat çekti

    2009 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ yarışmasında, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında finale kaldı. 14 kategoride düzenlenen etkinlikte ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazananlar, kasım ayında yapılacak Online Ödül Töreni’nde açıklanacak. Uzaktan eğitimde yeni bir sayfa açan Bayraklı Belediyesi, evlerinde interneti, bilgisayar veya tableti bulunmayan öğrencilere yönelik televizyondan YKS ve LGS hazırlık eğitimlerine başladı. Hafta içi her gün TV 35 ekranlarından 09.00- 11.00 saatleri arasında yayınlanacak dersler, tekrar izlemek isteyenler için de TVBEK Youtube Kanalı ve Bayraklı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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