Bebeklerin geliri olimpiyatlara

İzmir’de doğuştan sağ bacağı olmayan Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu Ozan Kaan Çevik (27), engelini daha iyi yönetebilmek için aikidoyla tanıştı. Dünyadaki tek engelli aikido takımının üyesi olan Çevik, siyah kuşak giyebilmek için antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Aikidoya bir yıl önce başlayan Çevik, takımını Japonya’da düzenlenecek paralimpik olimpiyatlarına götürebilmek için elinden gelen desteği veriyor. Çevik, takımına maddi destek sağlamak için tezgah açıp annesinin ördüğü ‘Aikido bebekleri 10 lira karşılığında satışa sunuyor.

‘Özgüvenim arttı’

Engelli aikido takımının tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren, kolu olmayan ya da kendisi gibi ampute sporculardan oluştuğunu söyleyen Çevik, “Okulumu bitirdikten sonra belediyenin ilanını gördüm, hocamla tanışıp bu spora başladım. Daha rahat hareket ediyorum, özgüvenim yerine geldi. Engelim doğuştan olduğu için ben zaten avantajlıyım. Engellilerin her yerde bulunabileceğini özellikle savunma sporunda başarılı olabileceğini göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sponsor arıyorlar

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istediklerini ifade eden Çevik, bunun için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirdi, “Japonlara, dünyada ilk kez engellilerin de bu sporu yapabildiğini kanıtlamak istiyoruz. Bunun için maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Oraya gitmek için destek bulamadık. Bu bebekleri annelerimiz örüyor. Hayallerimiz için bunu yapıyoruz. En büyük hedefim bir gün siyah kuşak daha sonra da beşinci dan olmak. Bunu ilk kez bir engelli olarak başarmak istiyorum” diye konuştu. Türkiye Aikido Organizasyonu 5. Dan 3. Kademe Eğitmeni Engin Ergin de, “Aikidonun ana vatanında sponsorların desteğiyle 15 dakikalık bir gösteri yapmak istiyoruz” dedi.