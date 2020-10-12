Bedava mezar

Esnaf İbrahim Aktay (41), ‘Şok şok, şok, patron çıldırdı. 30 Şubat’ta ölene mezar bedava’ ve ‘Maske- mesafeye dikkat, yoksa çalarım kapını’ yazılarıyla da standı daha ilgi çekici hale getirdi.

Fiyatları 750 lira ile 20 bin lira arasında değişen mezarların ilgi gördüğünü belirten Aktay, “Fuara gelen arkadaşlar mezar standını görünce şaşırıyorlar” dedi. l AYHAN AKKAYA DHA