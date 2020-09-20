Begonville tanınacak

Bodrum Belediyesi ile Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Begonvil Kenti Bodrum’ projesi tanıtıldı. Proje Koordinatörü Gürol İnan, amaçlarının Bodrum’daki kent estetiğini olumsuz etkileyen unsurları azaltmak, olumlu etkileyecek unsurları da artırmak olduğunu söyledi. İnan, proje kapsamında Begonvil Festivali başta olmak üzere birçok etkinliğin hayata geçirileceğini belirtti. Başkan Ahmet Aras da, begonvili Bodrum’un yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarında kullanacaklarını, kent dokusunun ayrılmaz bir parçası haline getireceklerini ifade etti.

50 bin üretim

İlçeyi çiçekle buluşturan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya teşekkür eden Aras, “Kendisi belediyenin resmi bahçıvanıydı. Elleriyle dikip düşleriyle büyüttüğü şey aslında çiçekler değil, Bodrum’u yaşayacak ve aşık olacak herkesin geleceğiydi. Biz bugün o geleceğe sahip çıkıyoruz” dedi. Begonvilin toprakla bütünleştiğini sözlerine ekleyen Aras, “Makro hedefimiz, Bodrum’un begonviller kenti olarak tüm dünyaya tanıtmak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ürettiği 10 bin begonvili 50 bine çıkarıyoruz. Begonvil üretimi yapan firmaları ve kişileri destekleyeceğiz. Bu üretime dair iç ve dış pazarda satış stratejileri oluşturacağız” diye konuştu.

Festival olacak

Belediyenin ve Kent Konseyi’nin dağıtım ve bakımını üstleneceğini kaydeden Başkan Aras, pandemi sonrası festival düzenleneceğinden bahsetti, “Begonvil temalı giysilerimiz, takılarımız, dekorasyon ürünlerimiz, heykellerimiz, resimlerimiz olacak. Bunun için yarışmalar düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.