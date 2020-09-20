BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Begonville tanınacak
    ABONE OL
    20.09.2020 - 00:03 |

    Begonville tanınacak

    Bodrum Belediyesi ile Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu’nun hazırladığı ‘Begonvil Kenti Bodrum’ anlatıldı. Ürün yurtiçi ve dışı tanıtımlarda kullanılacak, ilçeyi güzelleştirecek

    Begonville tanınacak

    Bodrum Belediyesi ile Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Begonvil Kenti Bodrum’ projesi tanıtıldı. Proje Koordinatörü Gürol İnan, amaçlarının Bodrum’daki kent estetiğini olumsuz etkileyen unsurları azaltmak, olumlu etkileyecek unsurları da artırmak olduğunu söyledi. İnan, proje kapsamında Begonvil Festivali başta olmak üzere birçok etkinliğin hayata geçirileceğini belirtti. Başkan Ahmet Aras da, begonvili Bodrum’un yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarında kullanacaklarını, kent dokusunun ayrılmaz bir parçası haline getireceklerini ifade etti.

    50 bin üretim

    İlçeyi çiçekle buluşturan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya teşekkür eden Aras, “Kendisi belediyenin resmi bahçıvanıydı. Elleriyle dikip düşleriyle büyüttüğü şey aslında çiçekler değil, Bodrum’u yaşayacak ve aşık olacak herkesin geleceğiydi. Biz bugün o geleceğe sahip çıkıyoruz” dedi. Begonvilin toprakla bütünleştiğini sözlerine ekleyen Aras, “Makro hedefimiz, Bodrum’un begonviller kenti olarak tüm dünyaya tanıtmak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ürettiği 10 bin begonvili 50 bine çıkarıyoruz. Begonvil üretimi yapan firmaları ve kişileri destekleyeceğiz. Bu üretime dair iç ve dış pazarda satış stratejileri oluşturacağız” diye konuştu.

    Festival olacak

    Belediyenin ve Kent Konseyi’nin dağıtım ve bakımını üstleneceğini kaydeden Başkan Aras, pandemi sonrası festival düzenleneceğinden bahsetti, “Begonvil temalı giysilerimiz, takılarımız, dekorasyon ürünlerimiz, heykellerimiz, resimlerimiz olacak. Bunun için yarışmalar düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

    Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Bakan Selçuk gazilerle buluştu

    Bakan Selçuk gazilerle buluştu

    Sıradaki Haber