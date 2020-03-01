Beklenen dönüşüm

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    01.03.2020 - 00:03 |

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    İzmirlilerin yıllardır şikayetçi olduğu otogar için Büyükşehir harekete geçti, mimari tasarım yarışması başlattı. Bölgenin kent ve ülke ulaşımıyla bağı güçlendirilecek

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    İzmir Büyükşehir Belediyesi, otogarın bulunduğu alana ana transfer merkezi yapmak için düğmeye bastı. Egedesonsöz’ün haberine göre, proje için yarışma da düzenleyen Büyükşehir, 145 bin metrekare büyüklüğündeki alanın tasarımında dikkat edilmesi gereken özellikleri paylaştı. Açıklamada, “Ana toplu taşıma hatları üzerinde yer alması, farklı toplu taşıma türlerinin kesiştiği ve entegrasyonunun sağlandığı bir düğüm noktasında bulunması, kentsel kullanım alanları ile etkileşim içinde olması, bu alanları dönüştürme potansiyeli, merkezi niteliklere sahip ticaret ve hizmet fonksiyon yoğunluğu gerekiyor” ifadeleri yer aldı. Kararı alma gerekçeleri ise şöyle sıralandı:

    Raylı sistem

    “Mevcut otogarın konumu itibariyle güçlü otoyol bağlantıları üzerinde olması, trafik açısından önemli yük getirmeden kenti ülke ile doğrudan bağlayabilmesi, bunun yanında 2023 yılında tamamlanması öngörülen, inşaatı hükümet tarafından yapılacak hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir YHT hattı üzerinde bulunması, proje alanının güncel durumda ve gelecekte önemli bir kentsel ulaşım odağı olma konumunu desteklemektedir.”

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