Beklenen karar çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti’nin toplumun birçok kesimini ilgilendiren vergi ve amme alacaklarına ait geniş kapsamlı borç yapılandırmasının detaylarını açıkladı.

KDV, MTV, emlak vergileri ve SGK primlerinin kapsama alındığın belirten Kırkpınar, “Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına alındı. İlk taksit Şubat 2021’de ödenecek. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri, diğer vergi ve harçlar, atık ücretleri, zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Borçlar 18 ay taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme yapanın gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek. Yıl sonuna kadar ilgili idareye başvurmak yeterli” dedi.