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    HaberlerEge Haberleri Beklenen tesis açıldı
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    28.10.2020 - 00:03 |

    Beklenen tesis açıldı

    Yarımadadaki tarımsal ürünlerin, üreticilere daha fazla katma değer yaratması için çabalarını sürdüren Karaburun Belediyesi, Eğlenhoca Köyü’nde yer alan Zeytinyağı Fabrikası’nı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açıyor.

    Beklenen tesis açıldı

    İlk aşamada günlük 30 ton işleme kapasitesi ile devreye alınacak tesiste, altı kişi istihdam edilecek. Hem vatandaşın hem de belediyeye ait zeytinliklerdeki ürünlerin sıkımı çok uygun maliyetle yapılacak.

    Ürünleri, belediyenin şirketi olan Mimasbel markasıyla satacakalrını belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “En yüksek teknoloji olan iki fazlı üretime sahibiz. Zeytin yapraklarını da çay olarak değerlendirip tüketicilerle buluşturcağız Sözünü verdiğimiz Mandalina İşleme Fabrikası da en kısa sürede hayata geçecek” dedi.

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