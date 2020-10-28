Beklenen tesis açıldı

İlk aşamada günlük 30 ton işleme kapasitesi ile devreye alınacak tesiste, altı kişi istihdam edilecek. Hem vatandaşın hem de belediyeye ait zeytinliklerdeki ürünlerin sıkımı çok uygun maliyetle yapılacak.

Ürünleri, belediyenin şirketi olan Mimasbel markasıyla satacakalrını belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “En yüksek teknoloji olan iki fazlı üretime sahibiz. Zeytin yapraklarını da çay olarak değerlendirip tüketicilerle buluşturcağız Sözünü verdiğimiz Mandalina İşleme Fabrikası da en kısa sürede hayata geçecek” dedi.