‘Beklentiyi karşılıyorlar’

Genç teknik adam, “İki takım için de ligin başlamasına az bir süre kala çok güzel antrenman maçı oldu. Beklediğim geri dönüşleri aldım. Futbolcularımın maç kondisyonlarını ilerletmeyi amaçladım” diye konuştu.



Gençlerden memnun



İlhan Palut son 20 dakikalık bölümde genç futbolculara forma verdiğini belirterek, “Gençlerimizin yaz dönemi kampında yere sağlam bastıklarını gördüm. Tibet, Yılmaz, Tolga, Efe, Metin, kaleciler Arda ve Ege ile golcü Ege bizimle birlikte çalıştı. Benim daha önce hiç görmediğim genç futbolcularımız vardı. Onlarla çok süre geçirdik, beraber çalışma fırsatımız oldu. Gençlerimden memnunum” yorumunu yaptı.