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    HaberlerEge Haberleri ‘Bel ağrısında uzman hekime başvurulmalı’
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    30.11.2020 - 00:02 |

    ‘Bel ağrısında uzman hekime başvurulmalı’

    Gözde Kuşadası Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Abuzer Kayar, her bel ağrısının fıtık anlamına gelmediğini belirtti, bu konuda mutlaka uzman hekimlere danışılması gerektiğini söyledi.

    ‘Bel ağrısında uzman hekime başvurulmalı’

    Kayar, “Bel fıtığına bağlı şikayetler genelde bel ağrısı ile bacakta uyuşma, yanma, kasılma ve güçsüzlüktür. Bunun haricinde bel eklemlerindeki kireçlenmeler, skolyoz dediğimiz eğrilikler, bel omurlarını zorlayıcı aktiviteler, kemiklerdeki kırıklaşmalar, omurga içinde ve çevresinde gelişen tümörler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, iç organ ağrıları da bel ağrısına neden olabilir” dedi. Bel ağrılarının tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veren Kayar, “Bel ağrısı, fizik tedavi, bel omurlarının arasına yapılan enjeksiyonlar veya ilaç tedavisi ile tam veya tama yakın iyileşmektedir. Buradaki esas önemli konu fizik tedavi uzmanına zamanında gidilmesidir. Merkezimizde bel fıtıklarını ameliyatsız iyileştirme oranımız yüzde 95’ler seviyesinde” diye konuştu.

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