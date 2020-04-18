18.04.2020 - 00:06 |
Belediye, 17 odalı katı tahsis etti
Karabağlar Belediyesi, salgına karşı gece gündüz demeden mücadele veren ve bu nedenle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.
Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun 17 odalı zemin katı, Bozyaka Devlet Hastanesi’ndeki kadın sağlık çalışanlarının konaklaması amacıyla tahsis edildi. Sağlık çalışanlarının ulaşım ihtiyaçları da Belediye tarafından karşılanacak.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.