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    31.05.2020 - 00:01 |

    Belediye, her yere yetişiyor

    Bayraklı Belediyesi, sosyal yardımlara ve dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor.

    Belediye, her yere yetişiyor

    11 Mart’tan bu yana 37 bin 861 noktayı dezenfekte eden ekipler, 119 bin 985 kişiye de maske ve dezenfektan dağıttı. 9 bin 268 yurttaşa erzak kolisi ulaştırıldı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 598 kişinin de alışveriş ve ev ihtiyaçları giderildi. 10 bin iftar paketi dağıtıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı doktorlar 274 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, 709 işyerinde fahiş fiyat denetimi yaptı. Bu süreçte 666 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, ilçenin çeşitli noktalarında 3 bin 305 kilogram mama dağıttı. Başkan Serdar Sandal, “Tedbiri elden bırakmadan yeni sosyal hayata alışmalı ve sabretmeliyiz” dedi.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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