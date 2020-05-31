Belediye, her yere yetişiyor

11 Mart’tan bu yana 37 bin 861 noktayı dezenfekte eden ekipler, 119 bin 985 kişiye de maske ve dezenfektan dağıttı. 9 bin 268 yurttaşa erzak kolisi ulaştırıldı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 598 kişinin de alışveriş ve ev ihtiyaçları giderildi. 10 bin iftar paketi dağıtıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı doktorlar 274 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, 709 işyerinde fahiş fiyat denetimi yaptı. Bu süreçte 666 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, ilçenin çeşitli noktalarında 3 bin 305 kilogram mama dağıttı. Başkan Serdar Sandal, “Tedbiri elden bırakmadan yeni sosyal hayata alışmalı ve sabretmeliyiz” dedi.