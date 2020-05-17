17.05.2020 - 00:03 |
Belediyeden 10 bin Türk bayrağı
Edremit Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle meydanlarda kutlama programları yapılamayacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı vatandaşların evlerinde coşku içinde kutlaması için 10 bin Türk bayrağı dağıttı.
19 Mayıs günü belediye hoparlörü ve ses sistemlerinden de marşlarla kutlama yapılacak.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.