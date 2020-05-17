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    HaberlerEge Haberleri Belediyeden 10 bin Türk bayrağı
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    17.05.2020 - 00:03 |

    Belediyeden 10 bin Türk bayrağı

    Edremit Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle meydanlarda kutlama programları yapılamayacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı vatandaşların evlerinde coşku içinde kutlaması için 10 bin Türk bayrağı dağıttı.

    Belediyeden 10 bin Türk bayrağı

    19 Mayıs günü belediye hoparlörü ve ses sistemlerinden de marşlarla kutlama yapılacak.

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