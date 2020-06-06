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    HaberlerEge Haberleri Belediyeden afişli tepki...
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    06.06.2020 - 00:03 |

    Belediyeden afişli tepki...

    Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’nda çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla özel bir çalışmaya imza attı.

    Belediyeden afişli tepki...

    Belediye, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’nda hazırladığı görselleri ilan panolarına asarak çevre konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. ‘Gelecek için sıfır atık’ sloganının yer aldığı görsellerde doğaya bırakılan atıkların çevreye verdiği zarara ve bu atıkların doğada uzun yıllar boyunca yok olmadığına vurgu yapıldı. Başkan Halil Arda, “Geri dönüştürülebilir her tür atığı dönüşüm endüstrisine kazandırıyoruz. Hem çevre kirliliği oluşmasını engelliyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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