Belediyeden afişli tepki...

Belediye, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’nda hazırladığı görselleri ilan panolarına asarak çevre konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. ‘Gelecek için sıfır atık’ sloganının yer aldığı görsellerde doğaya bırakılan atıkların çevreye verdiği zarara ve bu atıkların doğada uzun yıllar boyunca yok olmadığına vurgu yapıldı. Başkan Halil Arda, “Geri dönüştürülebilir her tür atığı dönüşüm endüstrisine kazandırıyoruz. Hem çevre kirliliği oluşmasını engelliyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.