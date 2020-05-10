10.05.2020 - 00:02 |
Belediyeden, Devlet Hastanesine destek
Koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan ve sıkça kullanılan sağlık ekipmanlarından ateş ölçüm cihazları Turgutlu Devlet Hastanesi’ne bağışlandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz tarafından Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergün’e 25 adet ateş ölçüm cihazı teslim edildi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.