Belediyeden, Devlet Hastanesine destek

Koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan ve sıkça kullanılan sağlık ekipmanlarından ateş ölçüm cihazları Turgutlu Devlet Hastanesi’ne bağışlandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz tarafından Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergün’e 25 adet ateş ölçüm cihazı teslim edildi.