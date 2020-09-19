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    19.09.2020 - 06:30 |

    Belediyeden korona savaşçılarına destek

    Efes Selçuk Belediyesi çalışanları sosyal medyada Türk Tabipler Birliği’ne verilen desteğe, yakalarına taktıkları kokartlarla katıldı.

    Belediyeden korona savaşçılarına destek

    Hizmet Binası girişine ise “Sağlık Emekçileri Tükeniyor. Duyuyor musunuz?” yazan bir pankart asıldı. İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üyeleri, hastane çalışanları, Belediye adına Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de, devlet hastanesi önünde pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.

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