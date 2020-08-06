Belediyeler, çevreyi kirletenlere savaş açtı

Çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Başkan Yücel Yılmaz, “Yaklaşık 3 ay sürecek olan ıslah ve temizlik çalışmalarıyla ilgili saha tespitlerimizi yaptık. Deniz kirliliğinin önlenmesi adına Edremit Çayı’nın denizle buluştuğu noktada rehabilitasyon çalışmasını hayata geçirdik. Bunun yanı sıra Havran ve Gömeç Çayı’nda da rehabilitasyon çalışmalarını yaparak Körfez’e kirlilik taşıyan dere ve çayları kontrol altına alacağız” dedi. Başkan Yılmaz, yapılan kalıcı ıslah çalışmasıyla, deniz kirliliğin önlenmesinin yanı sıra koku sorununun da ortadan kalkacağını söyledi. Muğla Büyükşehir de, bayram tatili boyunca denizlerdeki teknelerden 109 bin 230 kilo katı atık topladı. Ekipler 46 bin 779 litre pis su toplarken 115 litrede sintine toplandı.



Proje devam



“Mavi Deniz Temiz Kıyılar” projesi kapsamında Büyükşehir 6 tekne ve 2 atık alım merkeziyle deniz araçlarından atık topluyor. Büyükşehir ekipleri 4 günlük bayram tatilinde Akyaka’da 49, Göcek’te 53 olmak üzere toplamda 102 tekneye hizmet verdi.



Marmaris Belediyesi de 60 bin araç girişinin olduğu Kurban Bayramı boyunca bin 885 ton çöp topladı. 7/24 esasına göre çalışan 180 kişilik ekip ilçe merkezi başta olmak üzere mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanları temizledi. Bayram boyunca caddeler ve çocuk parklarındaki oyun grupları yıkanarak dezenfekte edildi.



Duyarsız davranışlar



“Duyarsız davranışlardan dolayı istenmeyen fotoğraflar ortaya çıkabiliyor” diyen Başkan Mehmet Oktay, “Temizlik işleri ekipleri bayram boyunca özveriyle çalıştı ama alanların ertesi gün aynı hale gelmesi bizleri üzdü. Kendi yetki alanımızda olmayan yerleri de temizledik. Zabıta da sürekli olarak kontroller yaptı. Hem pandemi kurallarını hatırlattı hem de plajda olumsuz görüntülerin oluşmaması için uyarılarda bulundu” ifadelerini kullandı.