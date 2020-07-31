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    HaberlerEge Haberleri ‘Belediyeler futboldan çekilsin’
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    31.07.2020 - 00:01 |

    ‘Belediyeler futboldan çekilsin’

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, belediyelerin profesyonel futboldan çekilmeleri gerektiğini söyledi.

    ‘Belediyeler futboldan çekilsin’

    Kulübün internet sitesinde yer alan yazısında konuya değinen Başkan Özkan, “Belediyelerin sportif alanda asli görevleri, kendi beldelerinde yaşamakta olan öz çocuklarını ve gençlerini amatör sporlara ve özellikle olimpik sporlara yönlendirmek olmalıdır. Yaşım 65, birçok belediye başkanımızdan yaşça büyüğüm. Onlara bir ağabey gibi seslenmek hakkımdır. Sevgili belediye başkanlarımız, kendi ilinizden, ilçenizden birkaç tane olimpiyat oyuncusu çıkarsanız ömür boyu gurur duymaz mısınız? Bütün belde halkı gurur duymaz mı?” dedi. “Beldesiyle alakası olmayan 25 tane futbolcuyu bir araya getirip şampiyonluklara oynamak, kıt kaynaklarımızı günlük başarılara, egolara ve popülizme mahkum etmek” diye nitelendiren Başkan Özkan, “Türk futbol kabristanında ebediyete uğurladığımız yüzlerce kulüp ismi var. Bir heves, taşıma suyu ile ittir kaktır şampiyon oluyorsunuz, sonra bir üst ligde tutunmak için girdabın içinde debelenip duruyorsunuz. Artık belediyelerimiz profesyonel futboldan çekilsin lütfen. Çok istiyorlarsa amatör futbola destek versinler” dedi.

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