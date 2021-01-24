‘Belediyelerin elini kolunu bağlıyorlar’

Başkan Batur açıklamasında, “Genel bütçedeki vergi gelirlerinden nüfuslarına göre belediyelerimize düşen paylardan borçlarına karşılık yapılacak kesintinin yüzde 50’ye çıkarılmasının anlaşılır tarafı yok. Bu kararla belediyelerin hizmet üretmesi çok zor olacak. Bırakın hizmet üretmeyi personel giderlerini karşılamakta zorlanacaklar. Belediyelerimizin pek çoğu İller Bankası’na borçlu. Hemen hemen hepsinin SGK prim ve vergi borcu var. Yatırım için kredi almış, borçlanmış durumda. Şimdi hükümet diyor ki, ‘Bana borçlusun bundan sonra sana yolladığım parayı yarı yarıya azaltacağım kalanını borcuna keseceğim’. Eli kolu bağlı belediye isteniyor. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Yoksa, hükümet belediyeleri iflas ettirecek” dedi.