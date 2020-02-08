BİST121.015-1,04EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Belediyenin işaret dili kursu başlıyor
    ABONE OL
    08.02.2020 - 00:03 |

    Belediyenin işaret dili kursu başlıyor

    Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk İşaret Dili Kursu açılıyor.

    Belediyenin işaret dili kursu başlıyor

    Kayıtların başladığını belirten Başkan Çetin Akın, işaret dili kursunun son dönemde yoğun ilgi gören branşlardan olduğunu söyledi. Kayıt yaptırmak isteyenler Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilir.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
    daha fazla video için
    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Arka Sokaklar 541. son bölümde Rıza baba ve ekip istifa...

    Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Arka Sokaklar 541. son bölümde Rıza baba ve ekip istifa...

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

    Sıradaki Haber