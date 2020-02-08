08.02.2020 - 00:03 |
Belediyenin işaret dili kursu başlıyor
Turgutlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk İşaret Dili Kursu açılıyor.
Kayıtların başladığını belirten Başkan Çetin Akın, işaret dili kursunun son dönemde yoğun ilgi gören branşlardan olduğunu söyledi. Kayıt yaptırmak isteyenler Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilir.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.