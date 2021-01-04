Benzinci Kör Hafız Kemeraltı’nda yaşatılıyor

Görme engelli oluşu ve hakkında anlatılan hikâyelerle Kemeraltı çarşısının sembol isimlerinden olan, 1997 yılında hayatını kaybeden Benzinci Kör Hafız’ın heykelini, İzmirli heykeltıraş Can Akdaş yaptı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı çarşısının sembol isimlerinden Benzinci Kör Hafız’ın anısını heykelle yaşatıyor. 60 yıla yakın süre boyunca Kemeraltı Çarşısı’nın Hükümet Konağı girişinde hep aynı noktada çakmaklara ilk yıllarda benzin, sonraki yıllarda gaz doldurarak yaşamını sürdüren Benzinci Kör Hafız’ın heykeli tamamlandı. Heykel, Kemeraltı’nda Mustafa Ayrıközü’nün 60 yıl çalıştığı yere en yakın nokta olan Anafartalar Caddesi ile Milli Kütüphane Caddesi’nin kesiştiği yere konuldu.

Vefa duygusunu hatırlatıyor

Heykel çalışması; zamanda kent aidiyeti, insan-mekan ilişkisi ve vefa duygusuna atıfta bulunuyor. Heykel, Kemeraltı’nın sadece tarihi yapılarıyla değil esnafı ve sembol isimleriyle de kent kültürünün önemli bir parçası olduğunu yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.